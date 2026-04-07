ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
827
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
3 055
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 236
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
2 959
Все публикации →
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Юрист опроверг информацию о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч
Юрист Илья Русяев опроверг информацию о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч. Об этом 7 апреля он заявил ТАСС.

По словам Русяева, информация о введении штрафов за превышение скорости на автодорогах на 10 км/ч — недостоверная. Он отметил, что порог ответственности остается прежним и наступает, если скорость превышена более чем на 20 км/ч.

Ранее соответствующие сообщения публиковали в соцсетях. В них указывалось, что водителей якобы начали штрафовать на одну тысячу рублей за превышение всего на 10 км/ч.

«Водители начали пересылать друг другу скриншоты с пугающими цифрами. Выглядит это все тревожно, но при проверке по действующему законодательству информация не подтверждается», — сказал юрист.

Русяев напомнил, что в 2025 году штрафы за превышение скорости выросли с 500 до 750 рублей, но порог ответственности остался прежним — более 20 км/ч. Отдельной санкции за +10-15 км/ч в КоАП нет.

Юрист объяснил, что путаница возникла из‑за перенастройки камер. С весны 2026 года системы в ряде регионов фиксируют превышение от 10 до 20 км/ч — но только для аналитики аварийности у школ и пешеходных переходов, а не для штрафов.