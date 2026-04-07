Юрист опроверг информацию о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч

По словам Русяева, информация о введении штрафов за превышение скорости на автодорогах на 10 км/ч — недостоверная. Он отметил, что порог ответственности остается прежним и наступает, если скорость превышена более чем на 20 км/ч. Ранее соответствующие сообщения публиковали в соцсетях. В них указывалось, что водителей якобы начали штрафовать на одну тысячу рублей за превышение всего на 10 км/ч.

«Водители начали пересылать друг другу скриншоты с пугающими цифрами. Выглядит это все тревожно, но при проверке по действующему законодательству информация не подтверждается», — сказал юрист.

Русяев напомнил, что в 2025 году штрафы за превышение скорости выросли с 500 до 750 рублей, но порог ответственности остался прежним — более 20 км/ч. Отдельной санкции за +10-15 км/ч в КоАП нет.

Юрист объяснил, что путаница возникла из‑за перенастройки камер. С весны 2026 года системы в ряде регионов фиксируют превышение от 10 до 20 км/ч — но только для аналитики аварийности у школ и пешеходных переходов, а не для штрафов.