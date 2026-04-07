ВТБ запускает в онлайн-банке сервисы для жизни

В обновленной версии ВТБ Онлайн появятся сервисы для решения повседневных задач клиентов. Они помогут спланировать отдых, обновить технику или заказать продукты домой, не выходя из банковского приложения.

В ВТБ Онлайн пользователи смогут не только решать свои финансовые вопросы, но и в пару кликов планировать путешествия и досуг, покупать товары: одежду, косметику и электронику, заказывать доставку продуктов. Оплачивая эти покупки картой ВТБ, клиенты получат дополнительную выгоду от банка — повышенный кешбэк до 30%. Среди преимуществ также единый вход в сервисы через ВТБ Онлайн и удобная авторизация по ВТБ ID. Возможность оплаты покупок через ВТБ Pay повышает удобство, безопасность и скорость расчетов. Этими сервисами также могут воспользоваться клиенты Почта Банка, перешедшие в рамках интеграции.

«Сегодня клиент хочет получать от банка не только финансовые услуги, но и сервисы для решения повседневных вопросов. Теперь, чтобы спланировать путешествие или заказать ужин, не нужно покидать ВТБ Онлайн. Мы создаём единую площадку, где за счёт глубокой интеграции с партнёрами каждое действие экономит клиенту время и приносит выгоду. Наша амбиция — стать для каждого клиента ежедневным помощником, который делает жизнь проще, а покупки выгоднее», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента партнерств Даниил Поколодный.

Уже сейчас пользователям в ВТБ Онлайн в разделе «Живи с ВТБ» доступны первые предложения в категориях путешествий и шопинга.

l В разделе «путешествия» можно приобрести билеты от крупнейших авиакомпаний и забронировать отель или жилье для отдыха.

l В разделе «шопинг» — купить электронику и бытовую технику от ведущих производителей.

В течение года ВТБ планирует расширяться функционал с новыми партнерами — появятся сервисы развлечений, где можно купить билеты на мероприятия, в театр, кино, на концерты или фестивали.

ВТБ Онлайн обновил свой функционал и дизайн. В новой версии приложения можно повысить уровень обслуживания, воспользоваться сервисами от партнеров банка, а также получить онлайн консультацию 24/7.

Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте , а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Услуги предоставляются Партнерами Банка. Банк не несет ответственность за качество и порядок оказания услуг Партнером.

