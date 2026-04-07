Врачи ОКБ имени Семашко спасли пациента со сложной патологией

В марте из больницы выписали 70-летнего пациента с диагнозом «двусторонние бронхоэктазы на фоне тяжелой хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)». Когда мужчина поступил в ОКБ, его состояние было тяжелым: выраженное воспаление, высокая температура, затрудненное дыхание и признаки перегрузки сердца, отметили в минздраве. Уточняется, что ситуация осложнялась множеством других заболеваний. Во время лечения применили антибактериальные препараты, включая ингаляционную терапию.

Врачи из пульмонологического отделения ОКБ имени Н. А. Семашко спасли пациента со сложной патологией. Об этом сообщили 7 апреля в соцсетях регионального минздрава.

В марте из больницы выписали 70-летнего пациента с диагнозом «двусторонние бронхоэктазы на фоне тяжелой хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)».

Когда мужчина поступил в ОКБ, его состояние было тяжелым: выраженное воспаление, высокая температура, затрудненное дыхание и признаки перегрузки сердца, отметили в минздраве. Уточняется, что ситуация осложнялась множеством других заболеваний.

Во время лечения применили антибактериальные препараты, включая ингаляционную терапию.

«Это позволило эффективно справиться с инфекционным процессом, стабилизировать состояние пациента и добиться улучшения лабораторных показателей», — говорится в сообщении.

Пациента выписали в удовлетворительном состоянии.