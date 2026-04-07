Врачи ОКБ имени Семашко спасли пациента со сложной патологией

Врачи из пульмонологического отделения ОКБ имени Н. А. Семашко спасли пациента со сложной патологией. Об этом сообщили 7 апреля в соцсетях регионального минздрава.
В марте из больницы выписали 70-летнего пациента с диагнозом «двусторонние бронхоэктазы на фоне тяжелой хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)».
Когда мужчина поступил в ОКБ, его состояние было тяжелым: выраженное воспаление, высокая температура, затрудненное дыхание и признаки перегрузки сердца, отметили в минздраве. Уточняется, что ситуация осложнялась множеством других заболеваний.
Во время лечения применили антибактериальные препараты, включая ингаляционную терапию.
«Это позволило эффективно справиться с инфекционным процессом, стабилизировать состояние пациента и добиться улучшения лабораторных показателей», — говорится в сообщении.
Пациента выписали в удовлетворительном состоянии.