Врач рассказала, как правильно хранить кулич

Классический кулич можно хранить при комнатной температуре, но важно защитить его от пересыхания. Об этом РИА Новости сообщила врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик. Специалист отметила, что если в куличе есть крем, творожная или влажная начинка, безопаснее хранить его в холодильнике, чтобы выпечка не испортилась.

Чистик добавила, что холодильник может подсушивать кулич, поэтому хранить его лучше в закрытом контейнере или упаковке.

Перед подачей продукт стоит немного подержать при комнатной температуре, а при появлении плесени или странного запаха кулич нужно выбросить целиком.