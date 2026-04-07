В ЖК «Еврокласс-4» запустили умную систему учёта парковочных мест

Жители современного мегаполиса тратят до 600 минут в месяц на поиск свободного места для автомобиля. ГК «Зелёный сад — наш дом» решила эту проблему: в ЖК «Еврокласс-4» заработала первая в городе видеоаналитическая система учёта свободных парковочных мест, сообщили в пресс-службе строительной компании.

«Где и сколько свободных мест есть около дома, отображается на двух информационных табло. Они расположены на въезде на территорию ЖК. Обычно на рязанских парковках, например, в торговых центрах, применяется простой счётчик мест по принципу столько-то машин въехало, столько-то выехало. У нас же информация поступает в режиме онлайн с видеокамер — такого в рязанских домах точно ещё не было», — рассказал начальник слаботочного участка ГК «Зелёный сад — наш дом» Юрий Хаперсков.

Инновационные технологии и собственные ИТ-разработки строительная компания применяет в каждом новом доме.

Голосовой помощник «Милый дом» упрощает повседневные дела: вызывает лифт, записывает обращения в УК, может вызвать мастера или охрану.

Яркая RGB-подсветка и светомузыкальный фонтан каждый день создают праздничное настроение.

Тёплая всесезонная песочница, где показывают мультики, привлекает всех детей двора.

Совсем скоро заработают роверы-доставщики, которые привезут посылку прямо к двери.

