В Рязанской области и ещё 24 регионах пресекли деятельность крупной ОПГ по налоговым преступлениям

По данным следствия, злоумышленники через телеграм-каналы и сайты изготавливали и сдавали в налоговые подложные счета-фактуры и декларации. За услуги они получали 2-3% от суммы продажи, указанной в документах. Клиентами были сотни компаний-уклонистов. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)».

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли работу организованной группы из более чем 200 человек, действовавшей в 25 субъектах РФ, включая Рязанскую область. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Ирина Волк.

