В Шацком районе запустили лодочную переправу
Переправу запустили в селе Старочернеево Шацкого округа из-за подъема воды в реке Цна. Сообщается, что пешеходная переправа действует в штатном режиме, проезд для автомобилей временно закрыт. На подъездах установлены соответствующие знаки. Отмечается, что администрация округа перевела все оперативные службы в режим повышенной готовности.
Фото предоставила Валентина Ацапина.