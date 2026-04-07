В Сапожковском районе открыли проезд по низководному мосту

В Сапожковском районе Рязанской области после спада воды открыли проезд по низководному мосту у села Красная Яблонька. 7 апреля уровень воды в реке Пара снизился, в результате чего мост освободился от подтопления. В настоящее время движение по переправе полностью восстановлено.

В Сапожковском районе Рязанской области после спада воды открыли проезд по низководному мосту у села Красная Яблонька. Об этом сообщили в региональном МЧС.

7 апреля уровень воды в реке Пара снизился, в результате чего мост освободился от подтопления. В настоящее время движение по переправе полностью восстановлено.

В ведомстве отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено.