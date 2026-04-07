В Рязанской области жители попросили снести полуразрушенное здание в поселке Трепольский. Об этом написали в комментариях под постами губернатора региона Павла Малкова.

По их словам, молодежь и подростки постоянно ходили в эти развалины, а крыша там обваливалась. Они отметили, что эстетического вида постройка не имела и культурного наследия не несла. Жители попросили администрацию Михайлова обязать собственника снести разруху, пока не случилась беда.

В ответе администрации сообщалось, что указанное здание не стоит у них на балансе и не является их собственностью. При этом они направили письмо собственнику с требованием привести постройку в порядок и пообещали сообщить жителям о результате.

Фото: соцсети.