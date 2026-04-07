В Рязанской области восстановили движение еще на одном мосту

7 апреля в Михайловском районе уровень воды в реке Проня снизился, и низководный мост в городе Михайлов снова стал доступен для проезда. Также в поселке Ермишь вода сошла с оставшихся 43 приусадебных участков на реке Ермишь.

Это уже второй мост в регионе, где за сутки восстановили движение после паводка. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Жизнеобеспечение жителей района не нарушено, транспорт может свободно передвигаться.

