В Рязанской области в марте родились Весения, Аполлинария и Арев

Названы редкие и популярные имена рожденных в Рязанской области в марте. Об этом 7 апреля сообщили в соцсетях регионального управления ЗАГС. Самыми популярными женскими именами стали София (16), Анна (10), Василиса (10), Алиса (9), Арина (9), Александра (8), Варвара (8), Вероника (8). Мужскими — Михаил (14), Артем (12), Дмитрий (12), Тимофей (12), Александр (11), Лев (11), Иван (10), Максим (10), Матвей (10). Самыми редкими и «необычными» женскими именами стали Аглая, Аполлинария, Богдана, Весения, Дерья, Лика, Милослава, Юстиния, мужскими — Арев, Архип, Вениамин, Гаспар, Серафим, Яков.