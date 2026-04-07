В Рязанской области стартовал проект «Уроки географии»

Министерство образования Рязанской области сообщает о том, что в регионе стартовал цикл мероприятий масштабного проекта «Уроки географии», который инициирован Национальным центром «Россия», передала пресс-служба облправительства.

Проект направлен на популяризацию географии, развитие исследовательских способностей у учащихся, их погружение в культурное и природное наследие и объединит образовательные, культурные и просветительские мероприятия по всей стране. Идея — превратить географию в живой, эмоциональный опыт. Старт проекта «Уроки географии» символично совпал с открытием основной масштабной экспозиции в Национальном центре «Россия», посвященной тысячелетней истории пространственного развития страны. Выставка впервые объединила уникальные картографические сокровища из фондов Российской государственной библиотеки, Русского географического общества, архивов Министерства обороны РФ и ведущих университетов страны. Многие из этих экспонатов ранее никогда не покидали архивов.

Первая тематическая встреча в рамках проекта прошла в лицее № 4 города Рязани при поддержке регионального молодежного правительства и рязанского филиала Российского Общества «Знание». В ней приняли участие порядка 100 старшеклассников, для которых организаторы подготовили интерактивные и познавательные задания, направленные на расширение знаний по географии и мотивирующие к изучению этого предмета. Так, учащиеся лицея проверяли на достоверность географические факты, отгадывали термины, имена выдающихся путешественников и первооткрывателей, определяли локации по фотографиям и музыкальным произведениям, составляли свою индивидуальную карту путешественника. Лектор Российского общества «Знание», доцент кафедры географии, экологии и туризма РГУ им. С. А. Есенина Ольга Шилина рассказала школьникам об основных направлениях внутреннего туризма в стране, популярных маршрутах в регионах. По итогам всех заданий самый активный участник получил сувениры с псом Мампусом — официальным маскотом детского туризма Рязанской области.

АНО «Национальный центр в Рязанской области» выступает региональным координатором проекта «Уроки географии». Тематические мероприятия в его рамках запланированы до конца июня текущего года.

Губернатор Павел Малков отметил, что филиал Национального центра «Россия» в Рязанской области откроется уже летом. Здание общей площадью около десяти тысяч квадратных метров расположится в шаговой доступности от Рязанской ВДНХ и Рязанского кремля. «Мы вошли в число первых пяти регионов, где создаются такие пространства. Концепцию разрабатывали вместе с командой НЦ „Россия“, — сказал Павел Малков. — В филиале представим историю и достижения Рязанской области. Покажем, чем гордимся и чем живет регион сегодня. Это будет совершенно новое культурное пространство».