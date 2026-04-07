В Рязанской области сгорела хозпостройка
Пожар произошел 6 апреля в селе Щетиновка Михайловского округа. Информация диспетчеру поступила в 01:11. Хозпостройку тушили шесть человек, две спецмашины. Огнем уничтожено строение. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанской области сгорела хозпостройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел 6 апреля в селе Щетиновка Михайловского округа. Информация диспетчеру поступила в 01:11.
Хозпостройку тушили шесть человек, две спецмашины.
Огнем уничтожено строение. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Пострадавших нет.