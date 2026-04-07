В Рязанской области проведут отлов бездомных собак

В Александро-Невском округе и Шиловском районе проведут отлов собак без владельцев. В Александро-Невском округе работы запланированы на 9-10 апреля в рамках муниципального контракта. В Шиловском районе отлов пройдет 8 апреля.

Жителей просят не допускать свободного выгула домашних животных, держать собак на привязи или на огражденной территории и выгуливать только на поводке.

В случае пропажи питомца можно обратиться в администрацию округа или по номеру 112. Сообщить о безнадзорных животных также можно через ЕДДС или по телефону администрации.