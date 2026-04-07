В Рязанской области не выявили очагов опасного сорняка — горчака ползучего
В Рязанской области не выявили очагов опасного сорняка — горчака ползучего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Горчак ползучий (розовый) — опасный карантинный сорняк, включенный в перечни многих стран, включая Россию. Он снижает урожайность культур на 50-70%, ядовит для животных и угнетает рост полезных растений.
На сегодняшний день на территории Рязанской области очагов этого сорняка не обнаружено. Основной способ защиты — контроль завозимого семенного материала из зараженных зон. Для уничтожения горчака нужен комплекс мер: севооборот, обработка почвы, качественный сев и гербициды.
Фото: пресс-служба регионального Россельхознадзора.