В Рязанской области не выявили очагов опасного сорняка — горчака ползучего

Горчак ползучий (розовый) — опасный карантинный сорняк, включенный в перечни многих стран, включая Россию. Он снижает урожайность культур на 50-70%, ядовит для животных и угнетает рост полезных растений. На сегодняшний день на территории Рязанской области очагов этого сорняка не обнаружено. Основной способ защиты — контроль завозимого семенного материала из зараженных зон. Для уничтожения горчака нужен комплекс мер: севооборот, обработка почвы, качественный сев и гербициды.