В Рязанской области начался нерест жаб

Отмечается, что в минувшие выходные в регионе произошел массовый выход серых жаб на нерест. «Оплодотворение у жаб наружное, как такового спаривания (копуляции) нет. Иногда можно наблюдать жаб в амплексусе — самец обхватывает и удерживает самку, дожидаясь, пока она начнет выметывать икру, чтобы тут же выпустить на икру семенную жидкость. Обычно это происходит в воде, но особо нетерпеливые самцы взбираются на самку уже на суше. Жабы не прыгают, подобно лягушкам, а ходят, медленно переставляя лапы», — подчеркнули в посте.