В рязанских лесах стали появляться сморчки

На границе Путятинского и Шацкого округов Рязанской области местные грибники сообщили, что в лесах начали появляться сморчки. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Грибы и грибники Рязанской области».

По их словам, пока грибов немного, но они надеются, что через неделю они пойдут как следует.

Фото: «Грибы и грибники Рязанской области».