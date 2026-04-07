В Рязани за месяц родились 444 ребенка

Из 444 новорожденных мальчиков родилось 231, девочек — 213. Отмечается, что у 4 рязанок в марте родилось сразу двое детей. «Самая крошечная пациентка месяца появился на свет с весом 960 г. А рекорд также за девочкой с весом 4580г», — отметили медики.