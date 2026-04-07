Когда уровень воды в Оке превысит 6 метров, мост через реку Трубеж на Северной окружной дороге начнут поднимать для прохода теплоходов — так перевозят жителей сел Заокское и Коростово. Движение будут останавливать в шесть временных интервалов: 05:40, 06:50, 14:40, 15:50, 18:10 и 19:20. Каждое перекрытие длится от 10 до 20 минут, проезд в это время полностью закрыт. Водителям советуют заранее планировать маршрут и по возможности объезжать этот участок.

В Рязани водителей предупредили о перекрытии моста через Трубеж из-за подъема воды в Оке. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса по Рязанской области.

