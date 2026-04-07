В Рязани уроженец Северной Африки оплатил покупки чужой картой

21-летняя местная жительница рассказала, что на ее телефон стали поступать уведомления о покупках через систему бесконтактной оплаты. Всего пропало 14 415 рублей. Карту она могла уронить в магазине, когда перекладывала покупки из корзины в пакет. Полицейские установили, что к хищению денег причастен 22-летний гражданин одной из стран Северной Африки, который проживает в Рязани и обучается на подготовительных курсах одного из вузов. Его задержали. Как выяснилось, молодой человек нашел чужую карту и отправился в магазины, где купил продукты питания и хозяйственно-бытовые предметы.

В Рязани полицейские задержали гражданина одной из стран Северной Африки, похитившего деньги с чужой банковской карты. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой предусматривают до шести лет тюрьмы. Злоумышленника заключили под стражу.