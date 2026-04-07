В Рязани произошло ДТП с участием трех машин, один человек пострадал

6 апреля, около 13:00, в Рязани произошло ДТП с участием трех машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ. Столкновение произошло возле дома 27 по улице Черновицкой. В аварии столкнулись автомобиль «Тойота», за рулем которого находился 54-летний рязанец, автомобиль «Шкода» под управлением 29-летнего местного жителя и автомобиль «БМВ», которым управлял 34-летний рязанец. В результате ДТП пассажир автомобиля «Шкода» получил травмы и обратился за медицинской помощью. На данный момент по факту происшествия проводится проверка, и устанавливаются обстоятельства инцидента.

