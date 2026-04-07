В Рязани открыли сбор гуманитарной помощи Дагестану

Об этом сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков. Он напомнил, что из-за затяжных ливней в Дагестане затопило целые населённые пункты. Людей пришлось срочно эвакуировать. «В сложной ситуации нельзя стоять в стороне. Проводим сбор гуманитарной помощи. Направим всё необходимое людям, которые остались без крыши над головой», — заявил губернатор. Отмечается, что помочь может каждый. Волонтеры собирают питьевую воду, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, постельное бельё. Гуманитарную помощь можно приносить по адресу: ул. Горького, 49А.

