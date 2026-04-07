В Рязани несколько улиц останутся без воды 7 апреля

В Рязани на нескольких улицах пропадет холодной водоснабжение. Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Ресурса не будет c 9:00 до 14:00 по адресу: Есенина 17 (ГБУ РО ГКБ № 4). Также холодную воду отключат c 9:00 до 17:00 на улицах: Коняева 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11/1, 12, 13, 13/2, 14, 15 и т. д.; Московский заулок 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38; Московское шоссе 105, 119а, 123, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 141а; Элеваторная 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 2, 2 корп.1, 3, 3 корп.1 и т. д.; Элеваторный заулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15