В Рязани несколько улиц останутся без воды 7 апреля
В Рязани на нескольких улицах пропадет холодной водоснабжение. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Ресурса не будет c 9:00 до 14:00 по адресу:
- Есенина 17 (ГБУ РО ГКБ № 4).
Также холодную воду отключат c 9:00 до 17:00 на улицах:
- Коняева 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11/1, 12, 13, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 41 корп.1, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141-143, 145-147, 147, 149, 149 корп.1, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 171 корп.1, 173, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203;
- Московский заулок 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38;
- Московское шоссе 105, 119а, 123, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 141а;
- Элеваторная 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 2, 2 корп.1, 3, 3 корп.1, 3 корп.2, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6 корп.1, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11 корп.1, 12а, 13, 14, 14а, 15, 15 корп.1, 16, 16 корп.1, 17, 17 корп.1, 18, 18 корп.1, 18 корп.2, 19, 19 корп.1, 20, 20 корп.1, 21, 21а, 22, 23, 23а, 25, 26 корп.1, 27, 28 корп.1, 29, 40 корп.1, 42а, 44 корп.1, 46а, 50а;
- Элеваторный заулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15