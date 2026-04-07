В Рязани из-за ремонтных работ отключили отопление и воду

В 9:00 7 апреля приостановили подачу отопления на улице Зубковой, дом № 20 корпус 3, для ремонта теплотрассы. Ориентировочно, работы завершат в 16:00. В 9:00 приостановлена подача холодного и горячего водоснабжения для замены задвижек на ЦТП по следующим адресам: улица Магистральная, дома № 13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 13 корпус 3, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 18, 18 корпус 1, 19, 20, 21; улица Октябрьская, дома № 58 корпус 1, 60 корпус 1, 62, 64/22; улица Энгельса, дом № 28. В зону отключения попали школа № 48, детский сад № 146, стоматологическая поликлиника № 1.