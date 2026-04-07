В Рязани 11 апреля пройдет фестиваль первоцветов на биостанции РГУ

11 апреля с 10:00 до 15:00 на биостанции РГУ (Рязань, ул. Свободы, 46) состоится ежегодный «Праздник первоцветов». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Гостей ждут пять научных станций с интерактивами и опытами, экскурсии по цветущим растениям каждые полчаса, фотозона с профессиональным фотографом, а также два мастер-класса — по изготовлению тюльпана из проволоки и рисованию гуашью. Вход свободный, запись нужна только на мастер-классы.

Фото: биостанция РГУ.