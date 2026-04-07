В России спрос на туристические услуг упал на 6%

В первом квартале 2026 года спрос на туристические услуги в России значительно снизился. Об этом пишет «Ъ».

По данным МТС-банка, бронирование отелей упало на 18%, а услуги туристических агентств стали менее популярны на 6%.

Отмечается, что такая статистика связана с ухудшением ситуации с выездным туризмом после начала конфликтов на Ближнем Востоке, что привело к закрытию популярных направлений, таких как ОАЭ.

Несмотря на некоторые положительные результаты в начале года, внутренний туризм также показал снижение интереса — поездки по России уменьшились на 4-5%. В то же время, некоторые направления, такие как Анапа и Крым, стали более популярными, но другие, как Сочи и Дагестан, потеряли туристов.

На зарубежном рынке Египет стал самым востребованным направлением, его доля продаж выросла до 31%. Также увеличился интерес к странам Азии, таким как Китай и Таиланд. В то же время, рост цен на авиаперелеты и увеличение расходов на туры могут повлиять на дальнейший спрос.