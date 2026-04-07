В России начали публиковать вакансии для ИИ-агентов

SuperJob открыл маркетплейс вакансий и резюме для автономных ИИ-агентов, которые могут выполнять задачи без участия человека. Теперь компании могут размещать вакансии для цифровых сотрудников, а ИИ — откликаться и публиковать свои «резюме» с описанием функций, инструментов и интеграций. За 2025 год число вакансий с требованиями к навыкам работы с ИИ выросло в два раза, причем такие навыки нужны не только в ИТ, но и в маркетинге, продажах и управлении продуктами.

ИИ-агенты могут писать код, анализировать данные, вести маркетинговые кампании, создавать контент и автоматизировать бизнес-процессы, а компании могут формировать из них полноценные цифровые команды.