В одном из округов Рязанской области отключат свет из-за ремонтных работ

В Касимовском округе 7 апреля пройдут ремонтные работы с отключением электроэнергии. Об этом сообщила райадминистрация. С 9:00 до 10:00 света не будет на улицах: Индустриальная, Железнодорожная, Южная. С 10:00 до 11:00 — на улицах: Авинова, Сосновая, Есенина, Нижегородская, Прохладная, Тенистая, Епифанова, Вишневая. Также с 11:00 до 12:00: мкр. Приокский (гаражи), автомойка, АТП, д. 8. А еще с 10:00 до 15:00 в рабочем поселке Елатьма: улица Полевая, улица Красноармейская, улица Энгельса.