В МВД предупредили о мошеннических ссылках со всплывающими окнами

Мошенники используют ссылки со всплывающими окнами для распространения вредоносного ПО. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве пояснили, что злоумышленники маскируют ссылки под видео ДТП, базы данных пропавших родственников или видеоплееры. Любое взаимодействие с такими окнами может заразить устройство.

В МВД призвали быть осторожными и относиться к любым ссылкам из мессенджеров как к потенциальной угрозе.