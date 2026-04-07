В музее-заповеднике Есенина обновят экспозицию за 28,9 миллиона рублей

В музее-заповеднике Есенина в Константинове обновят экспозицию за 28,9 миллиона рублей. Проект включает создание шести инсталляционных комплексов, посвященных различным периодам жизни поэта: «Зарождение поэта», «Признание поэта», «Основание нового течения», «Признание за рубежом», «Возврат к пушкинской традиции» и «Наследие». В экспозиции появятся интерактивные карты, сенсорные экраны с оцифрованными документами и фотографиями, проекции, звуковые эффекты и ароматические композиции. Посетители смогут прослушать записи голоса Есенина, прочитать его стихи на иностранных языках и «полистать» альбом с газетными вырезками о поэте. Проект финансируется из бюджета и будет завершен к 20 сентября 2026 года.

В музее-заповеднике Есенина в Константинове обновят экспозицию за 28 миллионов 976 тысяч рублей. Соответсвующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Проект предусматривает создание шести инсталляционных комплексов, которые расскажут о разных периодах жизни и творчества поэта: «Зарождение поэта», «Признание поэта», «Основание нового течения», «Признание за рубежом», «Возврат к пушкинской традиции» и «Наследие».

В музее появятся интерактивные карты, сенсорные экраны с оцифрованными документами и фотографиями, проекционные инсталляции, звуковые эффекты и ароматические композиции. Например, в инсталляции «Литературное кафе „Стойло Пегаса“» воссоздадут атмосферу литературных салонов 1920-х годов с помощью световых проекций, звуков декламации стихов и характерных ароматов.

Посетители смогут прослушать записи голоса самого Есенина, прочитать его стихи на иностранных языках, «полистать» альбом с газетными вырезками отзывов о поэте. Одна из витрин будет оснащена смарт-пленкой с переменной прозрачностью — экспонаты (включая посмертную маску поэта) появятся перед посетителем только после нажатия кнопки.

Проект финансируется из средств бюджета. Помимо мультимедийного оборудования, в экспозиции будут представлены подлинные предметы из фондов музея — одежда, книги, личные вещи Сергея Есенина.

Работы должны быть завершены к 20 сентября 2026 года.