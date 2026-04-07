В Москве нашли тело мужчины в чемодане у водоема

В Москве у водоема недалеко от Алтуфьевского шоссе обнаружили чемодан с телом мужчины. Об этом сообщили в столичном СК.
По данным ведомства, на теле погибшего зафиксировали признаки насильственной смерти — множественные колото-резаные ранения. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По оперативной информации, чемодан обнаружила женщина без определенного места жительства, когда осматривала территорию рядом с водоемом. После находки она сообщила о случившемся.
В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводят осмотр территории, изымают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей. Правоохранители устанавливают личность погибшего, точное время его смерти, а также причастных к преступлению. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Фото: прокуратура Москвы.