В Минюсте пообещали дополнить рацион осужденных маслом, творогом и фруктами
Планируется пересмотреть нормы: добавить в рацион овощи, сливочное масло, куриные яйца, творог и свежие фрукты. Также предлагается использовать йодированную соль, особенно в регионах с дефицитом йода. Инициативу поддержал Минздрав.
Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что Минюст вместе со ФСИН работает над улучшением питания заключенных. Об этом
Планируется пересмотреть нормы: добавить в рацион овощи, сливочное масло, куриные яйца, творог и свежие фрукты. Также предлагается использовать йодированную соль, особенно в регионах с дефицитом йода. Инициативу поддержал Минздрав.