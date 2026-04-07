В Минюсте пообещали дополнить рацион осужденных маслом, творогом и фруктами

Планируется пересмотреть нормы: добавить в рацион овощи, сливочное масло, куриные яйца, творог и свежие фрукты. Также предлагается использовать йодированную соль, особенно в регионах с дефицитом йода. Инициативу поддержал Минздрав.