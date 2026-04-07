В Минюсте назвали число лиц исключенных из реестра иноагентов

Глава Минюста России Константин Чуйченко сообщил о том, что ведомство исключило 75 лиц из реестра иностранных агентов по их собственным заявлениям. Об этом стало известно из заявления министра, опубликованного РИА Новости. Чуйченко подчеркнул, что российское законодательство предоставляет четкие и прозрачные механизмы для исключения из реестра иностранных агентов. Процедура может быть инициирована как самим иностранным агентом, так и Министерством юстиции в случае утраты лицом одного или всех признаков иностранного агента. «На сегодняшний день из реестра уже исключено 75 лиц по их собственному заявлению», — отметил министр.

