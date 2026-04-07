В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за обман потребителей

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», предложил увеличить штрафы за обман потребителей в 10 раз. Как отмечает РИА Новости, это касается случаев, когда покупателей обманывают в магазинах, например, обвешивают или обсчитывают. Новый законопроект уже внесен в парламент. По предложению, максимальный штраф для юридических лиц может составить до 500 тысяч рублей. Для граждан штрафы будут колебаться от 30 до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Миронов отметил, что такие штрафы не повышались с 2014 года.

По его словам, многие люди сталкиваются с обманом на рынках и в магазинах, когда им продают товары меньшего веса или размера по завышенной цене. Миронов уверен, что увеличение штрафов поможет уменьшить количество нарушений и повысить добросовестность на рынке.