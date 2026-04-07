У рязанских производителей молочной и рыбной продукции нашли нарушения

С 12 января по 6 апреля 2026 года Россельхознадзор провёл 5 проверок рязанских предприятий, выпускающих молочную и рыбную продукцию (проверки согласованы с прокуратурой). Во всех случаях выявлены нарушения ветеринарного законодательства. В частности, на молокоперерабатывающем предприятии обнаружили: недостоверные данные о содержании молочного жира в ветеринарных сопроводительных документах; нарушения требований технических регламентов Таможенного союза. По итогам проверок составлены административные материалы и выданы предписания об устранении нарушений.

