Трое мужчин в блестящих куртках напали на рязанца

36-летний рязанец рассказал полицейским, что ночью на окраине Рязани на него напали трое незнакомцев. Они избили заявителя и отобрали смарт-часы. Потерпевшему запомнились «отливающие металлическим блеском куртки» грабителей. Оперативники уголовного розыска разослали ориентировку на злоумышленников коллегам по всему городу. Вскоре заметили на Центральном автовокзале троих мужчин, похожих на разыскиваемых. Полицейские установили, что двое жителей Спасского района в возрасте 20 и 29 лет, а также их 19-летний приятель из соседнего региона причастны к грабежу.

Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские установили, что двое жителей Спасского района в возрасте 20 и 29 лет, а также их 19-летний приятель из соседнего региона причастны к грабежу. Злоумышленников задержали.

По предварительной информации МВД, трое приятелей приехали из Спасского района в Рязань, чтобы похитить что-нибудь ценное. Ночью увидели на улице нетрезвого мужчину и решили, что он «будет легкой добычей». Прохожего избили. Грабители отобрали у него смарт-часы, которые позже продали.

Также выяснилось, что злоумышленники недавно угнали в Рязанской области автомобиль и совершили кражу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой грозит до семи лет тюрьмы. Подозреваемых взяли под стражу.