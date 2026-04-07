Священник рассказал, какие изображения недопустимы на пасхальных яйцах

На пасхальных яйцах категорически не следует изображать храмы, иконы и цитаты из Писания. Об этом изданию РИА Новости сообщил руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

По его словам, это приводит к кощунству, потому что такие наклейки потом снимают и выбрасывают в мусор.

Он также добавил, что не нужно клеить бумажные наклейки с крестами или надписью «Христос воскресе» — имя Божие не должно оказываться в мусорном ведре. Священник посоветовал просто красить яйца, а если на обёртке кулича оказались изображения храмов и крестов — их следует сжечь. При этом он уточнил, что кресты на куличах изображать можно и нужно, но чтобы потом съесть.

А вот кроликов, по его заверению, изображать не возбраняется, но они к православной Пасхе отношения не имеют — это просто показывает, что человек «немножко не в теме».