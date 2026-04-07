Суд лишил рязанца права на огнестрельное оружие и передал его государству

4 марта Советский районный суд Рязани удовлетворил иск Управления Росгвардии по Рязанской области, который требовал прекратить право собственности гражданина Л. на огнестрельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Судебное разбирательство началось после того, как 22 ноября 2023 года у Л. изъяли оружие из-за аннулирования разрешения на его хранение и ношение. Такое решение приняли после проверки, которая показала, что Л. не предоставил необходимые документы для получения нового разрешения.
Поскольку с момента аннулирования прошло более года, а новое разрешение Л. так и не получил, суд решил, что он не имеет права владеть этим оружием.
В результате оружие передадут в государственную собственность. Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу.