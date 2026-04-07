Специалисты Рязанской НПК оценили проекты студентов колледжа электроники

В Рязанском колледже электроники прошла научно-техническая конференция «Битва за призвание», в которой приняли участие специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

В Рязанском колледже электроники прошла научно-техническая конференция «Битва за призвание», в которой приняли участие специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Вместе с преподавателями колледжа они оценили актуальность представленных разработок и уровень проработки вопросов в проектах. Свои работы продемонстрировали студенты, обучающиеся по специальностям «Монтаж, техническое обслуживание промышленного оборудования» и «Переработка нефти и газа».

Памятные подарки получили победители каждой специальности, призы вручили остальным участникам.

С 2000 года Рязанская НПК и колледж электроники сотрудничают в рамках программы непрерывного образования «Школа колледж/вуз предприятие» и федерального проекта «Профессионалитет». РКЭ готовит специалистов для завода по направлениям «Переработка нефти и газа» и «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».

Рязанская НПК активно участвует в укреплении материально технической и образовательной базы колледжа. За последние три года более 100 выпускников учебного заведения трудоустроены в РНПК.