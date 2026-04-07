Рязанский филиал МГИК откроет новую магистратуру по музеологии в новом учебном году

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в рязанском филиале МГИК планируют ежегодно запускать новые направления подготовки. 5 апреля на дне открытых дверей представили магистерскую программу «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Обучение заочное, 2,5 года, 10 платных мест. Программа рассчитана как на профильных выпускников, так и на практиков музейного дела. В 2026 году в филиале 45 бюджетных и 28 внебюджетных мест, всего обучается 91 человек.

