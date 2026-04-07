Рязанка отметила 95-летний юбилей

Антонину Васильеву поздравила депутат рязгордумы по округу № 9 Светлана Попова. Отмечается, что женщина родилась в деревне Ласино Касимовского района. Окончила институт в Иваново, а затем — в аспирантуру в Санкт Петербурге. Работала преподавателем иностранных языков (немецкого и французского) в вузе в Кемерово. В 1970 году Антонина Борисовна вместе с семьёй переехала в Рязань. Долгие годы работала учителем иностранного языка в школах № 41 и № 59.