Рязанцам рассказали о погодных перепадах в апреле и когда ждать майское тепло

Погода в апреле будет отличаться значительной изменчивостью, с чередованием волн тепла и холода. Первая волна тепла уже прошла в начале месяца. Однако к концу второй пятидневки ожидается резкое похолодание, сопровождающееся ночными заморозками и снегопадами. Во второй декаде апреля температура начнет постепенно повышаться до нормальных апрельских значений, а затем снова поднимется до майских. Тем не менее вскоре после этого возможен новый резкий приток арктического воздуха, что вызовет холодные дожди и возврат заморозков. Ожидается, что стабильное потепление произойдет только в конце месяца, когда погода будет находиться под влиянием борьбы между субтропическими и арктическими воздушными массами.

Согласно последнему прогнозу метеоролога Виталия Стальнова, погода в апреле будет отличаться значительной изменчивостью, с чередованием волн тепла и холода. Об этом сообщили в НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

Первая волна тепла уже прошла в начале месяца. Однако к концу второй пятидневки ожидается резкое похолодание, сопровождающееся ночными заморозками и снегопадами.

Во второй декаде апреля температура начнет постепенно повышаться до нормальных апрельских значений, а затем снова поднимется до майских. Примерно 20 апреля синоптики предсказывают установление теплой антициклонической погоды с влиянием субтропических воздушных масс, что может привести к началу цветения садов.

Тем не менее, по прогнозам, вскоре после этого возможен новый резкий приток арктического воздуха, что вызовет холодные дожди и возврат заморозков. Ожидается, что стабильное потепление произойдет только в конце месяца, когда погода будет находиться под влиянием борьбы между субтропическими и арктическими воздушными массами.