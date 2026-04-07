Рязанцам рассказали, как сменить управляющую организацию, если ее работа не устраивает

Если управляющая организация работает плохо и диалог не помогает, собственники могут ее сменить. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госжилинспекции.

Когда договор действует больше года, достаточно провести общее собрание. Если меньше года — нужны доказательства нарушений, либо можно перейти на другую форму управления, например, создать ТСЖ.

Для смены УО нужно, чтобы на собрании проголосовали владельцы более половины площадей дома. Сначала обсудите все с соседями, найдите новую УО, затем проведите собрание. После этого в течение пяти дней направьте уведомление и копию протокола в новую компанию, а старую предупредите не позднее чем за месяц.