Рязанцам описали портрет донора крови в регионе

Большинство рязанцев доверяют донорам крови и плазмы больше, чем обычным людям, выяснило исследование, подготовленное проектом «+Я» о донорстве крови ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. Согласно данным исследования, мужчин среди сдающих больше — 66%, женщин тем временем — 34%. Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет, но немало и тех, кому от 45 до 59 лет (27%). Доноров от 25 до 34 лет — 24%. Примечательно, что 94% доноров приходят на станцию переливания не впервые.

Большинство рязанцев доверяют донорам крови и плазмы больше, чем обычным людям, выяснило исследование, подготовленное проектом «+Я» о донорстве крови ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

Согласно данным исследования, мужчин среди сдающих больше — 66%, женщин тем временем — 34%. Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет, но немало и тех, кому от 45 до 59 лет (27%). Доноров от 25 до 34 лет — 24%. Примечательно, что 94% доноров приходят на станцию переливания не впервые.

Среди тех, кто сдает кровь и плазму, большинство — люди с высшим или неоконченным высшим образованием (70%). Шесть из десяти доноров работают в частных компаниях, а восемь из десяти живут в Рязани.

В исследовании отметили, что 53% рязанцев считают доноров людьми с активной жизненной позицией, а 56% называют их примером для подражания. Самые частые эмоции при упоминании доноров — уважение (37%) и благодарность (29%), чуть реже — симпатия и гордость (по 19%) и восхищение (17%). В шести случаях из десяти (60%) рязанцы говорят, что склонны доверять донорам больше, чем обычным людям.

«Мы видим, что интерес к донорству не ослабевает. Для многих прийти на станцию — уже не разовая акция, а устойчивая привычка. Люди возвращаются осознанно, они понимают, что это не только реальная помощь другим, но и возможность позаботиться о своем здоровье. Так донорство постепенно становится новой нормой и частью культуры взаимопомощи», — отметил главврач областной станции переливания крови Рязани Михаил Чирко.