По версии следствия, в период с февраля 2025 по август 2025 года 33-летий рязанец вырастил на арендованном земельном участке в Дубровичах коноплю. После этого он изготовил наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта. Его задержали полицейские. Из оборота изъято 620 кустов наркосодержащих растений, общий вес которых в высушенном состоянии составил более 25 кг. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Рязанский районный суд. Рязанцу грозит от 10 до 20 лет колонии.

Рязанца осудят за выращивание и продажу конопли. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

