Россиянам рассказали, какие профессии будут востребованными в ближайшие годы

Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников Екатерина Агаева поделилась прогнозами о востребованных профессиях в ближайшие годы. Об этом пишет «Лента. ру».

Женщина отметила, что работники технологического сервиса будут в числе самых востребованных специалистов. В условиях массового внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации бизнес-процессов компании нуждаются в квалифицированных кадрах по разработке, обслуживанию и кибербезопасности.

Агаева также подчеркнула, что несмотря на растущую роль технологий, специальности, связанные с взаимодействием «человек-человек», будут цениться особенно высоко. Врачи, медсестры, специалисты по реабилитации и психологи будут востребованы, так как ИИ не способен заменить эмоциональный интеллект и эмпатию, необходимые для работы с людьми.

Кроме того, в условиях сложной внешнеэкономической ситуации специалисты в сфере логистики и транспорта также останутся востребованными. Агаева отметила, что необходимость в настройке цепочек поставок требует квалифицированных профессионалов.

Сфера образования также претерпевает изменения: обучение становится более гибким и быстрым. В связи с постоянной сменой трендов на рынке труда будет необходимо регулярное переобучение, что создаст спрос на наставников, преподавателей профессиональных навыков и корпоративных тренеров.