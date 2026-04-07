Работники ГРПЗ провели субботник

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошел субботник, организованный Молодежным центром. В один из минувших выходных работники предприятия встретились, чтобы очистить от мусора, сухой листвы и травы территорию, прилегающую к заводу. Всех участников мероприятия обеспечили необходимым инвентарем — граблями, лопатами, мусорными мешками, перчатками.

«Субботник — одно из самых простых в организации мероприятий, при этом выполняющее сразу несколько функций. В глобальном смысле мы вносим вклад в поддержание чистоты в родном городе, а также даем сотрудникам возможность пообщаться в неформальной обстановке. Регулярно замечаем на субботниках новые лица, что не может не радовать. Поучаствовать в уборке территории могут работники любого подразделения ГРПЗ», — комментирует председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Молодежный центр ГРПЗ проводит субботники несколько раз в год, вовлекая в социально значимую деятельность молодых сотрудников предприятия.

Впечатлениями поделился Семен Симаков:

«Я впервые принял участие в заводском субботнике и был приятно удивлен тому, насколько слаженно работал наш коллектив. Мне достались грабли, и уже через час интенсивной уборки я почувствовал приятную усталость во всем теле — такое ощущение, что не только территорию привели в порядок, но и мысли в голове разложили по полочкам».

Молодежный центр ГРПЗ образован в 2005 году. Он реализует разноплановые общественно-значимые проекты, проводит научно-технические конференции, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Деятельность объединения направлена на создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников предприятия в различных сферах деятельности.