Продажи Toyota в России выросли на 111% в первом квартале 2026 года

По данным эксперта, в I квартале 2026 года в России зарегистрировали 6914 новых Toyota — это в два с лишним раза больше, чем годом ранее (3283 машины). Доля марки на рынке выросла до 2,6%, причем 88% автомобилей собраны в Китае. Лидером продаж стал кроссовер RAV4 (2350 штук, +170%), далее идут Highlander (2263, +396%), Camry (1264, +38%), Land Cruiser 150 (170, +100%) и Corolla (158, −13%).

Продажи Toyota в России выросли на 111% в первом квартале 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, передает издание «Известия».

По данным эксперта, в I квартале 2026 года в России зарегистрировали 6914 новых Toyota — это в два с лишним раза больше, чем годом ранее (3283 машины). Доля марки на рынке выросла до 2,6%, причем 88% автомобилей собраны в Китае. Лидером продаж стал кроссовер RAV4 (2350 штук, +170%), далее идут Highlander (2263, +396%), Camry (1264, +38%), Land Cruiser 150 (170, +100%) и Corolla (158, -13%).

