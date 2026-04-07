Названа дата начала сезона летних веранд в кафе в Рязани
В мэрии сообщили, что согласно архитектурно-художественной концепции сезон для летних кафе в границах Рязани начнется 15 апреля. Летние веранды разрешены для размещения до 15 октября. «Для этого необходимо получить разрешение на использование земельного участка для размещения объектов, выдаваемого администрацией города», — сообщили в горадминистрации.
