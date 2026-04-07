Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
Срд, 08
Чтв, 09
ЦБ USD 78.75 0.02 08/04
ЦБ EUR 91.03 0.03 08/04
Нал. USD 79.10 / 79.41 07/04 17:49
Нал. EUR 91.50 / 92.49 07/04 17:49
Новости
Итоги года New
Публикации
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Минприроды опровергло информацию о легализации охоты на краснокнижных животных
Минприроды России опровергло информацию о том, что планируется легализовать охоту на животных, занесенных в Красную книгу. Ведомство заявило, что правила охоты остаются прежними. Охота на краснокнижных животных разрешена только в исключительных случаях, например, если есть угроза жизни человека или необходимость предотвратить распространение заболеваний среди животных. Некоторые СМИ ссылались на проект нового постановления правительства, но в Минприроды уточнили, что он не расширяет основания для получения разрешений на охоту. Новый проект лишь обновляет порядок их выдачи и контроля, а также распределяет полномочия между федеральными и региональными органами.

Минприроды России опровергло информацию о том, что планируется легализовать охоту на животных, занесенных в Красную книгу. Об этом пишет Интерфакс.

Ведомство заявило, что правила охоты остаются прежними. Охота на краснокнижных животных разрешена только в исключительных случаях, например, если есть угроза жизни человека или необходимость предотвратить распространение заболеваний среди животных.

Некоторые СМИ ссылались на проект нового постановления правительства, но в Минприроды уточнили, что он не расширяет основания для получения разрешений на охоту. Новый проект лишь обновляет порядок их выдачи и контроля, а также распределяет полномочия между федеральными и региональными органами.

Кроме того, проект включает цифровизацию процесса получения разрешений. Это значит, что теперь все будет происходить через электронные системы, что сделает процесс более удобным и прозрачным.