Минприроды опровергло информацию о легализации охоты на краснокнижных животных

Минприроды России опровергло информацию о том, что планируется легализовать охоту на животных, занесенных в Красную книгу. Ведомство заявило, что правила охоты остаются прежними. Охота на краснокнижных животных разрешена только в исключительных случаях, например, если есть угроза жизни человека или необходимость предотвратить распространение заболеваний среди животных. Некоторые СМИ ссылались на проект нового постановления правительства, но в Минприроды уточнили, что он не расширяет основания для получения разрешений на охоту. Новый проект лишь обновляет порядок их выдачи и контроля, а также распределяет полномочия между федеральными и региональными органами.

Кроме того, проект включает цифровизацию процесса получения разрешений. Это значит, что теперь все будет происходить через электронные системы, что сделает процесс более удобным и прозрачным.